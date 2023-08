Oppenheimer se torna a maior bilheteria dos filmes de Nolan no Brasil

Oppenheimer, longa do aclamado diretor Christopher Nolan, levou mais de 500 mil espectadores às salas de cinemas e conquistou mais de R$ 13 milhões em bilheteria. O filme estreou com recorde, tendo o maior final de semana de abertura de um filme original de Nolan.

A produção conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico criador da bomba atômica. O filme, baseado no livro vencedor do Prêmio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer), de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta com um time de estrelas, como Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Gary Oldman, entre outros.

Barbenheimer



Segunda maior abertura de quinta-feira dos últimos tempos, da estreia até o domingo, 23, o live-action de Barbie levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país. O filme da boneca mais famosa do mundo arrecadou cerca de R$ 84 milhões só no Brasil.

Depois de ter a maior pré-venda de ingressos na história da Warner no Brasil, Barbie estreou com outro recorde: se tornou a segunda maior abertura de quinta-feira dos últimos tempos, com 1,2 milhões de pessoas, ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato.

A renda ultrapassou a casa dos R$ 22 milhões. No mesmo dia, Oppenheimer fez 110 mil de público e pouco mais de R$2,4 milhões de renda.