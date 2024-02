Oscar: Barbie é esnobada e Oppenheimer lidera com 13 indicações | A TARDE

"Oppenheimer", o drama sobre as atribulações do pai da bomba atômica, lidera a corrida do Oscar, no qual o espanhol "A Sociedade da Neve" está entre os indicados na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, anunciou a Academia nesta terça-feira, 23.



"Oppenheimer", o aclamado filme dirigido por Christopher Nolan, recebeu 13 indicações e disputará as estatuetas das categorias mais cobiçadas, como Melhor Filme e Melhor Diretor.

Cillian Murphy, que interpreta J. Robert Oppenheimer, concorrerá ao Oscar de Melhor Ator, enquanto seu contraparte na tela, Robert Downey Jr., buscará a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante.

"Barbie", outra das grandes favoritas e que, junto com "Oppenheimer", lotou as salas de cinema no ano passado, faturando US$ 2,4 bilhões, obteve oito indicações. Sua diretora, Greta Gerwig, e sua protagonista, Margot Robbie, ficaram de fora.

Já sua colega America Ferrera, com um monólogo sobre como é difícil para as mulheres atenderem as expectativas da sociedade, surpreendeu ao ser indicada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Ryan Gosling, o Ken de carne e osso, também foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante.

"Pobres criaturas", o filme surreal de Yorgos Lanthimos que também aposta na transformação gradual de sua protagonista à medida que descobre um mundo dominado pelos homens, superou a boneca mais famosa de todos os tempos e teve 11 indicações.

Além de concorrer ao prêmio de Melhor Filme, Lanthimos concorrerá ao Oscar de Melhor Diretor, enquanto Emma Stone, como Bella Baxter, foi indicada para Melhor Atriz. Seu homólogo, Mark Ruffalo, entrou na disputa de Melhor Ator Coadjuvante.

"Assassinos da Lua das Flores", o drama de Martin Scorsese sobre as mortes repentinas de índigenas Osage em Oklahoma, na década de 1920, em meio a um "boom" do petróleo, teve um início de temporada difícil em Hollywood, mas chega à noite mais importante da indústria em terceiro lugar, com dez indicações.

Scorsese buscará mais uma estatueta de ouro para Melhor Direção, enquanto sua protagonista, Lyli Gladstone, que já tem um Globo de Ouro pelo papel de uma mulher osage que luta por justiça em meio à tragédia que abala sua família e sua cidade, foi indicada para Melhor Atriz.

Leonardo DiCaprio ficou fora da disputa, mas Robert De Niro, que interpreta seu ambicioso tio, foi indicado para Melhor Ator Coadjuvante.

- Representação -

O drama "A Sociedade da Neve", dirigido por J.A. Bayona, que narra a odisseia que uma equipe uruguaia de rúgbi viveu quando o avião em que viajava caiu na Cordilheira dos Andes, em 1972, tentará faturar outro Oscar à Espanha.

"VAMOS PARA CIMA!!!", reagiu o diretor do filme, que também concorre na categoria Maquiagem e Penteados, na rede social X.

O drama vai concorrer com a coprodução britânica "Zona de Interesse", ambientada em Auschwitz na era nazista e dirigida por Jonathan Glazer.

O filme, baseado no livro homônimo de Martin Amis, concorrerá a Melhor Filme e Melhor Direção, assim como o filme francês "Anatomia de Uma Queda", que está faturando muitos prêmios para a diretora Justine Triet. Esta é a primeira vez que duas produções internacionais competem simultaneamente pela principal estatueta de Hollywood.

A escolha dos eleitores da Academia significou um marco histórico ao colocar pela primeira vez três produções dirigidas por mulheres na principal categoria da noite. Além de Triet, foram indicados "Barbie", de Gerwig, e "Vidas Passadas", de Celine Song.

A representação latina também esteve presente em Melhor Documentário, com "La memoria infinita" (The Eternal Memory), da chilena Maite Alberdi, que acompanha um casal cujo marido foi diagnosticado com Alzheimer, a indicação de Edward Lachman para a Melhor Fotografia no chileno "El Conde" e na categoria Melhor Animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", com a participação do diretor de raízes cubanas, Phil Lord.

- Outros destaques -

"Maestro", peça biográfica que aborda o casamento do compositor Leonard Bernstein, concorrerá ao prêmio de Melhor Filme, mas seu diretor e astro, Bradley Cooper, foi indicado apenas na categoria de Melhor Ator.

Sua parceira no filme, Carey Mulligan, que encena Felicia Montealegre, também disputará ao Oscar de Melhor Atriz.

Outras atuações que foram reconhecidas são as de Paul Giammati, que já ganhou dois prêmios nesta temporada por seu papel no aclamado "Os Rejeitados", e de sua contraparte Da’Vine Joy Randolph, de Melhor Atriz Coadjuvante.

O anúncio dos indicados ao Oscar também trouxe sorrisos ao elenco de "American Fiction". A sátira racial disputa o prêmio de Melhor Filme, e seus astros, Jeffrey Wright e Sterling K. Brown, de Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante, respectivamente.

A 96ª cerimônia do Oscar será realizada em 10 de março, em Hollywood.