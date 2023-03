Oscar premia os melhores filmes e artistas de Hollywood neste domingo

O tradicional tapete vermelho do Teatro Dolby, em Los Angeles, substituído por uma cor "champanhe" na edição deste ano, já começou a ser ocupado para a 95ª cerimônia do Oscar, evento que premiará os melhores filmes, técnicos e artistas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood indicados para a edição 2023.

Entre biografias e filme de guerra, destaque para a ficção multiverso 'Tudo Em Todo O Lugar Ao Mesmo Tempo', de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, com 11 nomeações, incluindo melhor filme, melhor direção e melhor atriz (Michelle Yeoh).

'Nada de Novo no Front', obra de guerra dirigida por Edward Berger, ocupa a segunda posição de destaque com nove indicações, incluindo a de melhor filme. O longa alemão aparece empatado com 'Os Banshees de Inisherin', dirigido por Martin McDonagh, também com nove nomeações.

Na sequência, a biografia 'Elvis', do realizador Baz Luhrmann, aparece com oito indicações. 'Os Fabelmans', de Steven Spielberg, presente em premiações desde a década de 1960, chega este ano em sete categorias da competição.

Presente nas cerimônias do "The Academy Awards" desde 1961, a clássica cor vermelha do tapete, que recebe as estrelas da premiação, deu lugar a uma cor de tonalidade champanhe na edição deste ano.

A mudança foi proposta por Lisa Love, colaboradora da Vogue, e Raúl Ávila, diretor criativo do Met Gala, ambos consultores criativos do evento. Para eles, a luz do horário em que os convidados chegam e são fotografados, ainda à tarde, destoa dos looks de gala noturnos utilizados na cerimônia.

Este ano, para proteger os convidados do mau tempo e transformar a chegada das celebridades em um ambiente noturno, a entrada do Teatro Dolby será coberta. Com a decisão, a equipe de decoração passou a testar as cores mais adequadas para evitar que o ambiente ficasse mal iluminado.