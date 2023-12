Paulo Gustavo vai aparecer em cenas inéditas de Minha Vida em Marte 2 | A TARDE

O ator Paulo Gustavo vai aparecer no filme Minha Vida em Marte 2, sequência do longa-metragem de 2018. De acordo com Susana Garcia, diretora do filme, o projeto está em fase de roteiro. Paulo Gustavo morreu em 4 de maio de 2021 vítima da Covid-19.

>> Roteiro de 'Minha Mãe é Uma Peça 4' já estava pronto, diz diretora

“Vai ter o Paulo Gustavo. A gente tem muita coisa dele, as memórias, as lembranças da Fernanda [personagem de Monica Martelli]. Do filme 1, tem várias cenas que não colocamos no filme, que a gente vai colocar, então são cenas inéditas”, disse Susana em entrevista ao site CinePop durante coletiva da comédia de "Minha Irmã e Eu", no Rio de Janeiro, para a qual o Cineinsite A TARDE também foi convidado.

Já sobre Minha Mãe é Uma Peça, filme protagonizado pelo humorista, Susana considera “impossível” uma sequência sem a presença do ator. “Ele é insubstituível no que ele fazia, né?”, lamentou ela.