Pedro Pascal é confirmado como Sr. Fantástico no MCU | A TARDE

Martelo batido! O diretor Matt Shakman, que vai comandar o novo filme do “Quarteto Fantástico” no Marvel Studios, confirmou a escalação de Pedro Pascal no papel de Reed Richards, o Sr. Fantástico, para o longa.

O cineasta repostou em seu Instagram nesta quinta-feira, 8, a notícia dada pelo site de entretenimento Pubity, que por sua vez creditava o sindicado de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) pela confirmação de Pascal em Quarteto.

É importante pontuar que a notícia não foi confirmada por sites considerados mais confiáveis na indústria de Hollywood. A publicação de Shakman, por enquanto, é a principal fonte para a escalação.



O novo Quarteto Fantástico segue com estreia marcada para 2 de maio de 2025.