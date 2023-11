"Percy Jackson": série usou tecnologia visual de "A Casa do Dragão" | A TARDE

A série “Percy Jackson e os Olimpianos” usou a tecnologia The Volume, da Industrial Light & Magic, a mesma que foi usada em produções como “A Casa do Dragão”, “The Mandalorian” e “Batman”.

A tecnologia consiste em um gigantesco painel de LED que reproduz cenários e condições de luz de diferentes ambientes, facilitando as gravações com um resultado ainda mais realista do que as telas verdes de Computer Graphic Imagery (CGI).



O diretor da série, James Bobin, celebrou, em entrevista ao Collider na New York Comic-Con, a facilidade de recriar cenários como o museu Metropolitan.



“Você não sente que passou o dia em frente a uma tela azul, isso nem é divertido. [Com o Volume], você realmente acredita que passou um dia inteiro no Met. Não parece nem um cenário. É muito estranho.”



Nova aposta do Disney+, Percy Jackson e os Olimpianos adapta os livros de Rick Riordan para o streaming e tem Walker Scobell no papel titular.



A série estreia em 20 de dezembro.

Assista ao trailer: