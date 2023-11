Pesquisa indica o filme mais engraçado do mundo; saiba mais | A TARDE

Nada melhor do que um filme de comédia para esquecer os problemas depois de um dia estressante. Uma pesquisa feita pelo site OnBuy Movies mostrou qual a produção mais engraçada de todos os tempos.

A pesquisa, veiculada na Far Out Magazine, usou informações contidas no IMDb, um dos principais portais com bases de dados de filmes e séries de TV na internet, para criar uma métrica e descobrir a resposta.

Com base nos dados foi possível filtrar as melhores 125 comédias já feitas, baseada em longas com nota média acima de seis e que tinham “engraçado” como palavra-chave e termos relacionados.

Depois disso, foram analisados quais filmes tinham melhores avaliações e maior presença do termo “engraçado” e palavras semelhantes nas avaliações dos usuários.

Os três filmes mais engraçados são Superbad - É Hoje (2007), com 250 avaliações que continham a palavra “engraçado” e termos semelhantes; Deadpool (2016) com mais de 233 reviews e Scott Pilgrim contra o Mundo (2010), que acumulou 230 avaliações.

Estrelado por Jonah Hill e Michael Cera como Seth e Evan, dois adolescentes prestes a se formar no ensino médio. Os dois querem festejar e perder a virgindade, mas seu plano é mais difícil do que o esperado.

Com direção de Greg Mottola e produção de Judd Apatow, o filme arrecadou US$169 milhões nas bilheterias mundiais, com um orçamento de US$ 20 milhões. Desde seu lançamento do filme, ele é aclamado como uma das melhores comédias dos anos 2000 e como um dos melhores filmes do ensino médio de todos os tempos.