Pré-estreia de “Os Farofeiros 2” reúne famosos em cinema de Salvador | A TARDE

Viajar por mais de 20 horas dentro de um ônibus sem ar-condicionado, encarar um hotel caindo aos pedaços, uma praia nada exclusiva e viver mil confusões em um parque aquático. Esses são alguns dos perrengues de “Os Farofeiros 2”, que estreia nas telonas de todo o Brasil no dia 7 de março. Ambientado na Bahia, o longa ganhou sua primeira pré-estreia exclusiva, com parte do elenco e convidados, nesta segunda-feira, 19, no UCI Orient Shopping Barra, em Salvador.

>>> Confira horários dos filmes em Salvador

O tapete vermelho contou com a presença de Sulivã Bispo, além dos atores Elisa Pinheiro e Charles Paraventi, que falaram sobre a sequência da comédia nacional. Evaldo Macarrão, que havia sido confirmado anteriormente, não pôde comparecer ao evento.

Na trama, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados das suas famílias, vão encarar uma roubada após terem sido presenteados pela empresa com uma viagem repleta de imprevistos na Bahia. Os problemas colocam a turma em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos pelo Nordeste.

Um dos baianos do longa, Sulivã Bispo vive Darcy, a dona do resort em que o grupo vai se hospedar e passar por poucas e boas. Ao Cineinsite A TARDE, o artista, que se consagrou na pele da personagem “Mainha”, deu dicas aos viajantes de plantão sobre como evitar um perrengue no estado.

“Para quem quer fugir de um perrengue baiano, eu acho que tem que ter uma figa ou ‘estralar’ um dedinho ou fazer um Deus é mais, Crendeuspai, ou então se jogar na bagaceira mesmo, como a gente fala aqui, e deixar o Carnaval correr, porque depois de Quarta-feira de Cinzas, todo santo ajuda”, brincou.

Sulivã Bispo deu dicas para evitar perrengues na Bahia | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

À espera do sucesso

O primeiro “Os Farofeiros” levou quase 3 milhões de espectadores aos cinemas do país, em 2018. Charles Paraventi diz acreditar que o segundo filme também será um sucesso de bilheteria, principalmente na Bahia. Estamos uma terra abençoada, com todos os orixás nos ajudando. E eu achei esse filme um pouquinho melhor do que o primeiro. A gente já aguardou cinco anos para lançar, a espera vai valer a pena, eu garanto”.

Elisa Pinheiro, a Vanete do filme, celebrou o fato da primeira exibição do longa ser realizada na Bahia e destacou a importância de filmar no estado. Para a artista, é preciso valorizar outros parques cinematográficos fora do eixo Rio-São Paulo.

“A Bahia é um personagem importante do filme e a gente está muito feliz de ter esse lugar como cenário, que é um lugar tão visitado, tão conhecido, tão adorado. Não podia ser diferente, estrear o filme, ser apresentado ao público pela primeira vez, aqui. A gente espera que cada vez mais produções fujam desse eixo Rio-São Paulo, já tem bastante coisa por lá e eu acho que a gente está nesse caminho. Felizmente, acho que se tudo der certo, cada vez isso vai ser mais expandido, mais diversificado”, analisou.

Elisa Pinheiro destacou importância de gravar longa na Bahia | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

E a primeira exibição já contou com grande público. Lotada, a sala reservada para o lançamento, maior do cinema, esgotou os 500 assentos. Em meio a público, estavam convidados ilustres como os influenciadores Cristian Bell e Samara Abraão, o jornalista Genilson Coutinho e o escritor Deko Lipe.

Anfitrião do longa na capital baiana, Sulivã, que chega aos cinemas pela segunda vez após “Na Rédea Curta” (2022), reforçou o pedido para que o público comparecesse às salas de cinema. “É riso garantido, então, peço também a responsabilidade nossa em adotar as salas de cinema do país a partir do dia 7 de março para a gente chegar aí a lugares ainda maiores”.

Charles espera repetir números do primeiro filme | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os Farofeiros 2 conta com a volta do diretor Roberto Santucci, que assina outros sucessos da comédia nacional como “De Pernas para o Ar”, “Até Que a Sorte nos Separe” e “Tudo Bem no Natal Que Vem”, e do roteirista Paulo Cursino. O longa é uma produção da Camisa Listrada, com coprodução Globo Filmes, Globoplay, Telecine e Panorama Filmes e distribuição da Downtown Filmes.

Confira fotos do evento em Salvador:

Atores foram tietados por fãs e amigos | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Público convidado garantiu o ingresso | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Público convidado garantiu o ingresso | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O jornalista Genilson Coutinho compareceu ao lançamento | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Atores foram tietados por fãs e amigos | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A influencer Samara Abraão | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A influencer Nini Lima | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Sessão da comédia ficou lotada | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Veja o trailer da comédia