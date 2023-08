Prefeitura abre inscrições para projetos da SalCine

Estão abertas as inscrições para o edital SalCine, que disponibilizará verba para a produção de 69 projetos soteropolitanos, entre obras, festivais e cineclubes. Os interessados devem se inscrever através do site da iniciativa.

A organização está dividida em três incisos, sendo o primeiro voltado ao apoio à longas-metragens, curtas-metragens, séries episódicas, videoclipes e games. Já o Inciso II segue um plano de apoio às salas de cinemas independentes da cidade, que prevê dois projetos de R$ 600 mil para a dinamização do circuito. No Inciso III, o foco é estimular os cineclubes, festivais e pesquisas voltadas ao audiovisual, além de emitir um diagnóstico sobre a situação do setor em Salvador.

Também serão contemplados sete projetos de desenvolvimento de obras seriadas, sete projetos de desenvolvimento de longas, dez projetos de videoclipes, três projetos de festival de cinema calendarizado, três projetos de festival de cinema não calendarizado e quatro projetos de cineclubismo.

Segundo a Prefeitura de Salvador, foram investidos mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 15,3 milhões oriundos da Lei Paulo Gustavo e R$ 5 milhões da gestão municipal.

“Foram feitas audiências públicas e uma busca ativa com a sociedade civil. Então, essa construção passou por representantes do setor audiovisual, além de toda a escuta pública pensando num programa de desenvolvimento para a cidade, para projetar Salvador como um verdadeiro polo de produção audiovisual. Chegou-se a uma proposta, um programa de fomento potente, e que não é realizado apenas com o investimento da Lei Paulo Gustavo, mas também com investimento direto da Prefeitura de Salvador”, afirma o coordenador do setor audiovisual da Secult, Felipe Gustavo.