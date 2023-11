Premiado filme baiano é destaque na Mostra de São Paulo | A TARDE

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo já começou e segue até o dia 1º de novembro oferecendo uma programação diversificada de filmes inéditos no circuito brasileiro. Um dos destaques para este fim de semana é o longa baiano 'Saudade Fez Morada Aqui Dentro', que acabou de sair do Festival do Rio com o prêmio de melhor filme pela mostra Novos Rumos.

Esta não é a primeira distinção que o filme recebe, já que ano passado venceu o prêmio principal no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, na Argentina, um dos mais importantes eventos de cinema da América Latina.



O longa possui marcas reconhecíveis dos trabalhos anteriores do Plano 3 Filmes, coletivo do qual o diretor Haroldo Borges faz parte. Antes ele já havia feito 'Filho de Boi', precedido por 'Jonas e o Circo Sem Lona', este dirigido por Paula Gomes. O grupo por trás dos três filmes trabalha sempre junto, desenvolvendo uma espécie de autoria coletiva que se nota pela coesão narrativa desse conjunto de obras.

O tratamento naturalista das atuações, o flerte com o tom documental, o interesse pela vida e pelo olhar de crianças e jovens, além do retrato intimista de realidades nada fáceis nas periferias (seja da capital baiana ou do próprio Estado) são marcas perceptíveis em todas essas obras.

Em 'Saudade Fez Morada Aqui Dentro', o amadurecimento desses traços todos fica muito evidenciado pela maneira segura com que o filme lida e sustenta a trama calcada em um personagem que está perdendo a visão. Bruno (Bruno Jefferson) tem quinze anos e vive sua juventude ao lado do irmão mais novo (Ronnaldy Gomes) e da mãe solteira (Wilma Macedo), em uma pequena cidade ribeirinha (o longa foi rodado em Poço de Fora, distrito de Curaçá, região do Vale do São Francisco, a 80km de Juazeiro).

Filme de formação

A trama inicia com a visita ao médico e a escuta do diagnóstico que se tentava evitar: Bruno vai perder a visão em pouco tempo, não há como reverter. Com isso, o filme funciona como uma espécie de contagem regressiva incerta em que a energia e a disposição do garoto se confrontam com as limitações com as quais ele deve aprender a conviver.

'Saudade' se constitui, portanto, como um filme de formação, retrato do amadurecimento e dos aprendizados morais que aquele jovem vai colecionando nas suas relações, típico arco narrativo comum na literatura e no cinema. Mas no caso de Bruno, esse crescimento vem junto com a presunção de uma perda, o que torna essa jornada de aprendizado mais difícil ainda.

É duro para qualquer garoto de sua idade saber que vai deixar de enxergar, e o filme não nos poupa dessa imposição de vida, algo que nos é revelado logo nos primeiros minutos de projeção. A partir de então, a rede de apoio ao redor dele se faz presente, seja em casa ou no colégio.

Aqui, vale destacar a partilha que Bruno tem com Angela (Angela Maria), colega de sala com quem ele divide seus anseios e frustrações – e vice-versa, a partir de um relacionamento que ela estabelece com outra menina e deixa o rapaz enciumado. Os dilemas amorosos também entram na equação que o filme engendra, característico da juventude em ebulição de hormônios.

Por tudo isso, 'Saudade' se filia a um tipo de narrativa de afetos que também é cercada de empecilhos e pequenas maldades que se escutam pelo caminho, mas a trama se faz pelas afeições que se constroem entre os personagens – a relação entre os dois irmãos é outra coisa bonita de se ver.

A integração em cena que existe entre os jovens atores reforça esse lugar da interconexão, mesmo que esteja no horizonte do protagonista uma reinvenção no seu estilo de vida. Afinal de contas, não seria amadurecer também o ato de aprender com o que se perde?

