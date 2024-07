Presidente Snow em Jogos Vorazes, Donald Sutherland morre aos 88 anos

- Foto: AFP

O ator Hollywood Donald Sutherland, que ganhou notoriedade também por dar vida ao 'Presidente Snow' em Jogos Vorazes, morreu aos 88 anos nesta quinta-feira, 20.

Nascido em julho de 1935 no Canadá, Donald acumulou cerca de 200 atuações no cinema e na TV ao longo de mais de 60 anos de carreira, desde participações em episódios de séries incluindo 'Os Vingadores', 'Court Martial' e 'The Odd Man'.

Ele foi considerado um dos maiores atores que nunca recebeu uma indicação ao Oscar, mas foi agraciado com uma estatueta honorária em 2017. O canadense Sutherland é pai do ator Kiefer Sutherland, vencedor do Emmy 24.

Ele deixa a esposa Francine Racette, os filhos Roeg, Rossif, Angus e Kiefer e a filha Rachel e quatro netos.

Uma celebração privada da vida será realizada pela família, confirmou seu agente à agência de notícias PA.