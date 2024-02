Prime divulga trailer dos próximos episódios de “Invencível” | A TARDE

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira, 15, o trailer oficial dos próximos episódios da segunda temporada de “Invencível", aclamada série de super-heróis animados para adultos e coproduzida pela Skybound Animation e Amazon MGM Studios.

A segunda metade de sua segunda temporada estreia no dia 14 de março, com novos episódios disponíveis semanalmente. A primeira metade da segunda temporada de Invencível recebeu o prêmio Golden Tomato do Rotten Tomatoes de Melhor Série de Animação e continua a ter o “Certified Fresh” com pontuação de 100%.

Baseada na inovadora história em quadrinhos de Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, tudo gira em torno de Mark Grayson, de 18 anos, que é como qualquer outro cara de sua idade - exceto que seu pai é (ou foi) o super-herói mais poderoso do planeta. Ainda se recuperando da traição de Nolan na primeira temporada, Mark luta para reconstruir sua vida enquanto enfrenta uma série de novas ameaças, ao mesmo tempo em que luta contra seu maior medo - que ele possa se tornar seu pai, mesmo sem saber.

Estrelado por Steven Yeun, com Sandra Oh, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simões. Os produtores executivos são Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg, e os co-produtores executivos são Helen Leigh e Walker.

Veja o trailer: