Prime Video anuncia produção sobre Céline Dion | A TARDE

O Prime Video anunciou a data de lançamento e primeira imagem de "I Am: Céline Dion". O documentário da cineasta indicada ao Oscar Irene Taylor, chega ao serviço de streaming em 25 de junho.

De acordo com o Prime, I Am: Céline Dion dá uma visão crua e honesta dos bastidores da luta de Céline Dion contra uma doença que altera sua vida. Servindo como uma carta de amor aos seus fãs, o documentário destaca a música que guiou a sua vida, ao mesmo tempo que mostra a resiliência do espírito humano.

O documentário foi produzido por Irene Taylor, Stacy Lorts e Julie Begey Seureau para a Vermilion Films e Tom Mackay para a Sony Music Vision. Dave Platel e Denis Savage atuam como produtores executivos da Les Productions Feeling, com Shane Carter, da Sony Music Entertainment Canada, e Krista Wegener, da Sony Music Vision. A venda foi negociada pela Sony Music Vision.