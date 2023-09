Prime Video inicia gravações do filme 'Missão Porto Seguro' na Bahia

As gravações do filme Missão Porto Seguro, dirigido por Cris D’Amato e que será ambientado no município baiano e em São Paulo, já começaram. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Prime Video.

No elenco, o filme tem nomes como Giovanna Lancellotti, Igor Jansen, Sophia Valverde, Raphael Vincente, Miguel Falabella, Ademara, Érico Brás e Marcelo Médici e Antonio Tabet, além da participação especial de Sheila Mello e Scheila Carvalho.

'Missão Porto Seguro' contará a história de Denise (Giovanna Lancellotti), uma policial desajeitada de 30 anos que se infiltra em uma viagem de formatura de colégio em busca de informações que a ajudem a desmantelar uma organização criminosa.

Depois de ser afastada da operação pelo delegado responsável, que é seu próprio pai (Miguel Falabella), Denise decide arriscar seu emprego e embarcar para Porto Seguro, Bahia, onde vai se passar por uma adolescente para conseguir informações privilegiadas.

Ela terá a ajuda de Babi (Ademara), que tem a mesma idade dela, mas, no fundo, nunca cresceu. Ao mesmo tempo que aprofunda a investigação, Denise vive uma adolescência tardia cheia de emoções.

Malu Miranda, Head de Conteúdo Original para o Brasil do Amazon Studios, exalta a gravação de obras além do eixo Rio-São Paulo.

"É gratificante poder filmar em lugares fora do Rio e São Paulo, algo que reforça o comprometimento do Prime Video em trazer diversidade para seu catálogo, além de mostrar a riqueza do nosso país para o mundo. 'Missão Porto Seguro' é um filme de ação divertido em que esperamos que nossos clientes tenham uma ótima experiência assistindo".

O filme é produzido pela Glaz Entretenimento. O roteiro é de Denis Nielsen, Nathalia Cruz, Cris Werson, Vitor Brandt e Leandro Soares.