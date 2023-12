“Prison Break”, “Lost” e mais voltarão para o catálogo da Netflix | A TARDE

Está em fase final um novo acordo de licenciamento doméstico de curto prazo entre a Disney Entertainment e a Netflix que visa trazer de volta ao catálogo títulos como “Lost”, “Prison Break” e “Grey's Anatomy”, de maneira não exclusiva, com uma duração prevista de 18 meses.

De acordo com o Deadline, outras produções que também fazem parte do acordo são “This Is Us”, “Archer”, “How I Met Your Mother, White Collar”, “Home Improvement”, “The Resident”, “ESPN 30 for 30”, “Eu”, “A Patroa e As Crianças”, “Reba”, “The Bernie Mac Show” e o recente reboot de “Wonder Years”.



Atualmente, Lost, Prison Break e Grey's Anatomy estão disponíveis no Brasil pelo Star+