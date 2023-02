Programação gratuita da Sala Walter da Silveira tem filmes LGBTQIA+

A programação da Sala de Cinema Walter Silveira, nos Barris, único espaço público de difusão inteiramente dedicado ao audiovisual em atividade na Bahia, tem exibição de filmes com a temática LGBTQIA+ até a próxima terça-feira, 28.

Na ocasião, a sala recebe a Mostra Cine Raiar para compor a programação de fevereiro, que traz representatividade no Mês da Visibilidade Trans, em cartaz até 28 de fevereiro, sempre no período vespertino e com entrada gratuita.

A Mostra irá exibir a sessão “Ser, Transmitir e (Re)existir” com curadoria de Vinicius Eliziário, a qual contará com os filmes “Procura-se Bixas Pretas”, de Vinicius Eliziário (BA); “Flores Horizontais", de Bruna Próspera (RJ); “Na Estrada sem fim há lampejos de esplendor”, de Liv Costa e Sunny Maia; "Perifericu", de Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda, Vita Pereira e Nay Mendl; além do longa "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla, Kiko Goifman.

Também está em cartaz a Trilogia da Bicha Preta, conjunto de três obras: Arco da Liberdade, Arco do Medo e Arco do Tempo. Os curtas-metragens apresentam uma perspectiva afrocentrada, tratando dos corpos negros, sua busca pela liberdade, sobrevivência e vivência, além da identificação LGBTQIA+.

Confira a programação da mostra:

Sala Walter da Silveira Convida: Mostra Cine Raiar

Curador: Vinicius Eliziário

Sessão: Ser , Transitar e (Re)Existir

Sinopse da sessão: A sessão ilumina os múltiplos caminhos que pessoas trans percorrem na contínua caminhada do ser. Os filmes desta sessão projetam como as relações de afeto são cruciais nesse percurso, além da importância da representatividade trans na direção de cinema, sendo protagonistas na construção de suas subjetividades na frente e por trás das câmeras

24 de fevereiro, 17h

Flores Horizontais

Direção: Bruna Próspera

Duração: 7'

Classificação: Livre

Sinopse: Flores horizontais é um curta experimental, uma dança sobre o espiral do tempo, reivindicando vidas travesti em memória das corpas caídas. Não seremos invisíveis, não serão esquecidas.

Bixa Travesty

Direção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman

Duração: 75min

Gênero: Documentário

Classificação: 18 anos

Sinopse: O corpo político de Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz desse documentário que captura a sua esfera pública e privada, ambas marcadas não só por sua presença de palco inusitada, mas também por sua incessante luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça.

25 de fevereiro, 17h

Na Estrada Sem Fim Há Lampejos de Esplendor

Direção: Sunny Maia e Liv Costa

Duração: 11´32´

Gênero: Ficção

Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma vez, elu disse: quando fui embora de mim, adeus era tudo o que tinha para dizer. Nessa viagem, talvez não exista uma chegada. Só um caminho infinito.

26 de fevereiro, 15h

Perifericu

Direção: Miguel Rosa Caldeira e Nay Mendl

Duração: 20´17´´

Gênero: Ficção

Sinopse: Denise e Luz cresceram entre canções de rap, louvores de igreja e passos de vogue. Da ponte para cá, é preciso aprender que o primeiro princípio para poder acessar a cidade é estar viva.

28 de fevereiro, 17h

Procura-se Bixas Pretas

Direção: Vinicius Eliziário

Duração: 25 min

Gênero: Documentário

Classificação: 12 anos

Sinopse: Durante a audição de um teste de elenco, bixas pretas realizam um monólogo em que contam suas vivências sobre afeto e identidade partindo de uma cena motivadora. No decorrer do ato, no entanto, não sabemos onde começa ou termina a ficção e a realidade.

Confira a programação completa

SERVIÇO:

Sala de Cinema Walter da Silveira - programação de fevereiro

Quando: 24 a 28 de fevereiro de 2023

Endereço: Rua General Labatut, nº 27, subsolo da Biblioteca Pública dos Barris

Sessões gratuitas