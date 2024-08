“Quarteto Fantástico”: Pedro Pascal mostra elenco reunido

Novo filme marca a estreia do Quarteto Fantástico dentro do MCU - Foto: Reprodução | Instagram

Eles estão entre nós! Pedro Pascal ("The Last of Us") revelou a primeira imagem dos bastidores de "Quarteto Fantástico". A postagem mostra os demais integrantes do grupo e ainda inclui uma foto do diretor Matt Shakman ("WandaVision").

O novo filme marca a estreia do Quarteto Fantástico dentro do MCU (sigla em inglês do Universo Cinematográfico Marvel). No elenco, além de Pascal como o cientista Reed Richards/Sr. Fantástico, estão Vanessa Kirby ("Missão: impossível - Acerto de Contas") como Sue Storm/Mulher Invisível, Joseph Quinn ("Stranger Things") como Johnny Storm/Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach ("O Urso") como Ben Grimm/O Coisa.

Julia Garner ("Ozark") será a versão feminina do Surfista Prateado e Ralph Ineson ("Game of Trones") viverá Galactus, o grande vilão cósmico da Marvel. Paul Walter Hauser ("Black Bird"), Natasha Lyonne ("Boneca Russa") e John Malkovich ("Ripley") também estão no filme, em papéis não divulgados.

Dirigido por Matt Shakman, o filme estreia em 24 de julho de 2025 no Brasil.

