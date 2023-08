Quatro documentários do A TARDE Play para ver e rever

Nesta segunda-feira, 7 de agosto, é celebrado o “Dia do Documentário Brasileiro”. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), com o objetivo de dar visibilidade ao documentário e homenagear o aniversário de Olney São Paulo, grande cineasta e documentarista. Devido ao seu filme “Manhã Cinzenta”, que relata o sequestro de um avião brasileiro por membros da MR-8, o baiano foi perseguido e torturado no período da ditadura militar.

Canal do YouTube do Grupo A TARDE, o A TARDE Play abriga diversos documentários autorais produzidos pelas equipes do veículo de comunicação. Entre o resgate da memória e a celebração da história, contada também através das páginas de A TARDE, o Cineinsite separou quatro obras que vale a pena rever e rever.

2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia

2023 - 6 episódios

A websérie documental “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia”, do A TARDE Play (Núcleo de audiovisual do Grupo A TARDE) traz, em seis episódios, diversos aspectos da data magna da Bahia. A produção costura acontecimentos históricos e elementos que fazem parte da cultura popular. Além de conversar com historiadores e pesquisadores do tema, a equipe foi à campo para ouvir autoridades políticas, líderes religiosos, artistas e populares, para sentir como o 2 de julho se mantém vivo nos baianos.

A TARDE Play

Projetos do REC A TARDE

Desde 2022 - Diversos

Memória documentada e contada no meio audiovisual através das páginas históricas do Jornal A TARDE. Essa é a proposta do projeto REC A TARDE (Redação Cedoc A TARDE). Com conteúdos voltados para o YouTube e outras plataformas digitais, a ação expande o compartilhamento de informações com ênfase na memória social a partir do que A TARDE possui em seu Centro de Documentação (Cedoc A TARDE).

O REC amplia a experiência iniciada com o projeto A TARDE Memória, veiculado desde outubro de 2020. A cada semana um tema ganha destaque em várias das seções do REC.

Cidade Moderna: Salvador tem os encantos e defeitos das megacidades

2015 - 1:56 min

Os contornos sociais e afetivos de uma das maiores capitais do Brasil é o tema deste minidoc produzido por A TARDE. A produção conta com entrevista do arquiteto Fernando Peixoto sobre a estrutura da cidade.

A TARDE Play

Para Sempre Dulce

2019 - 6:40 min

Movido pela canonização de Irmã Dulce, primeira santa legitimamente brasileira, o Jornal A TARDE publicou, entre os dias 13 de agosto e 21 de outubro de 2019, uma série de 20 reportagens sobre a freira baiana. O conteúdo também ganhou o audiovisual através de um minidoc sobre os milagres realizados por Santa Dulce dos Pobres.

A TARDE Play

