Quem é a nova super-heroína apresentada em As Marvels? | A TARDE

ATENÇÃO: Spoilers de As Marvels



Mais recente episódio do Universo Cinematográfico Marvel, As Marvels já está em cartaz. O longa, protagonizado por Teyonah Parris, Brie Larson e Iman Vellani, traz a união inusitada das heroínas Fóton, Capitã Marvel e Ms. Marvel, para combater uma inimiga em comum.

As Marvels tem cenas pós-crédito?

Sim, o filme tem uma cena pós-créditos, com repercussões gigantescas para o futuro do MCU.

O que acontece no pós-crédito de As Marvels?

A cena pós-créditos mostra Monica Rambeau acordando em um quarto, com equipamentos médicos monitorando seus sinais vitais, após ela ter ficado presa em uma outra realidade. Confusa, a heroína olha para o lado e vê sua mãe, Maria Rambeau, dormindo e enrolada em um cobertor. Vale lembrar que a melhor amiga da Capitã Marvel havia morrido de câncer no universo principal do UCM, durante o estalo de Thanos, então, trata-se de uma outra versão de Maria, que não reconhece Monica.

O ponto alto da cena é fazer uma espécie de introdução dos X-Men na franquia cinematográfica Marvel, trazendo de volta o mutante Fera, vivido por Kelsey Grammer nos filmes da Fox. Mas não é só isso: o momento ainda apresenta uma nova heroína: a Binária, que ganha o rosto da própria Maria Rambeau.

Quem é a Binária?

A Binária é uma personagem que surgiu em Uncanny X-Men #164, em 1982, sendo a própria Carol Danvers (Capitã Marvel). Na história, ela estava viajando com os X-Men após brigar com os Vingadores, perder seus poderes e ser ajudada pelo Professor Xavier.

Mas em meio a uma aventura intergaláctica com os mutantes, Carol é capturada pela raça de alienígenas Ninhada, e é submetida a experimentos científicos, ganhando a habilidade de absorver e utilizar a energia de vários corpos celestes, e assumindo a identidade de Binária.

Carol só perdeu os poderes de Binária em 1992, na HQ “Tempestade Galáctica", quando voltou, então, a utilizar o codinome Miss Marvel. Depois, a Binária ganhou outra identidade, virando um clone de Carol Danvers, criada inadvertidamente por ela enquanto fazia experimentos com seus poderes. Mas a heroína morreu durante uma luta contra a imperatriz da Ninhada em Captain Marvel #48.

Onde assistir As Marvels em Salvador?

