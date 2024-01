“Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes” ganha teaser | A TARDE

“Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes”, sequência da Parte 1 da franquia “Rebel Moon”, ganhou um primeiro teaser repleto de ação. A prévia do novo filme de Zack Snyder (300 e Watchmen) foi divulgada pela Netflix.

Assista ao trailer:

Confira a sinopse oficial:



“Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes dá continuidade à épica saga de Kora e dos guerreiros sobreviventes que estão dispostos a sacrificar tudo. Eles lutarão ao lado do povo de Veldt em defesa desse lugar que um dia já foi pacífico e agora serve de lar para aqueles que entraram de cabeça na luta contra o Mundo-Mãe. Na véspera da batalha, os guerreiros precisam encarar as verdades do passado, e cada um revelará por que luta. Com o Reino não poupando esforços para atacar a rebelião, vínculos inquebráveis se formam, heróis nascem e lendas se consolidam.”

O elenco de Rebel Moon conta com Sofia Boutella (A Múmia), Charlie Hunnam (Filhos da Anarquia), Djimon Hounsou (Shazam! Fúria dos Deuses), Doona Bae (Sense8), Ray Fisher (Liga da Justiça), Jena Malone (Sucker Punch), Michiel Huisman (A Maldição da Residência Hill), Alfonso Herrera (Ozark) e Corey Stoll (Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania).

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes chega à Netflix em 19 de abril de 2024.