Reboot de “Kick-Ass” e novo filme de “Kingsman” são confirmados | A TARDE

Um reboot de “Kick-Ass”, com um elenco inédito, e um novo filme da franquia “Kingsman” para 2024 foram confirmados pelo diretor Matthew Vaughn em entrevista ao ComicBook.com.

“Faremos um reboot de Kick-Ass no próximo ano, mas será tão corajoso quanto o primeiro, mas totalmente diferente e mais reflexivo dos tempos em que estamos”, disse. O reboot já havia sido anunciado em 2021.



Além disso, durante a New York Comic-Con, Vaughn também confirmou a produção de Kingsman 3. “Estamos trabalhando nisso no momento”, disse o diretor durante seu painel na NYCC.



“É um momento estranho para estar no ramo do cinema. Não estamos fazendo filmes, mas isso é outra história. Mas é um momento difícil e... no ano que vem estamos reiniciando Kick-Ass e faremos Kingsman 3”, continuou.



Ele acrescentou: “Kick-Ass meio que mudou a percepção das pessoas sobre o que é um filme de super-herói naquela época. Então estamos fazendo isso de novo, então não é nenhum dos personagens do outro Kick-Ass. Gostaríamos de trazê-los de volta após o reboot, mas esse reboot, está apenas saindo em uma tangente que eu realmente não posso falar sobre isso.”