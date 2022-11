Reboot de Piratas do Caribe com Margot Robbie é cancelado

Anunciado em 2020, o filme reboot da franquia 'Piratas do Caribe', estrelado por Margot Robbie, não deve mais acontecer. A informação foi confirmada pela própria atriz, que afirmou que a Disney não tem mais interesse no longa.

"A vingança de Salazar" (2017) foi o último filme da série, que era protagonizada por Johnny Depp. A nova produção teria um elenco composto majoritariamente por mulheres.

“Nós tivemos essa ideia que estávamos desenvolvendo já há um bom tempo, de ter uma versão mais feminina da história –que não teria só mulheres protagonistas, mas um tipo diferente de história. Eu achei que seria muito legal. Mas me parece que a Disney não quer mais fazer isso”, relatou a atriz, em entrevista à Vanity Fair.

Com isso, Johnny Depp, que deu vida ao capitão Jack Sparrow em todos outros longas da saga, não participaria mais das gravações. Ele foi retirado da franquia após as acusações de abuso doméstico, feitas pela ex-esposa Amber Heard.

Ao jornal britânico The Times, Jerry Bruckeimer, produtor do filme, havia confirmado dois projetos diferentes de Piratas do Caribe. Um reboot da marca com um novo elenco e um spin-off feminino que seria liderado pela estrela de Eu, Tonya (2017).

O primeiro filme da série foi "A Maldição do Pérola Negra" (2003), depois "O Baú da Morte" (2006), o mais rápido a atingir mais de US$ 1 bilhão naquele ano. "No Fim do Mundo" (2007) foi o último da saga comandado pelo diretor norte-americano Gore Verbinski.

"Navegando em Águas Misteriosas" (2011), apesar das críticas do público e avaliadores, conquistou US$ 1,046 bilhão nas bilheterias, e "A Vingança de Salazar" (2017) encerrou a saga.