Rede de cinema lança sessões especiais de filmes de terror por R$ 12 | A TARDE

Para comemorar o Halloween, a rede de cinema Cinemark fará um festival especial com filmes de terror por R$ 12. A ‘Temporada do Terror' vai acontecer a partir do dia 19 de outubro e segue até o dia 1º de novembro.

A promoção terá dois line ups diferentes de filmes. Entre os dias 19 e 25 de outubro, estarão em exibição “Annabelle 3”, “IT - Capítulo 2”, “M3gan”, “O Iluminado” e “A Freira 2”.

Já entre 26 e 1º de novembro, a programação contará com “Jogos Mortais X”, “Fale Comigo”, “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, “O Exorcista do Papa”, “Pânico 6” e “Sorria”.

Além da iniciativa, as estreias “O Exorcista - O Devoto” e “Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim”, também estarão em cartaz, mas com o valor normal de bilheteria.

Os ingressos são válidos para todo o país e já estão disponíveis para pré-venda. Confira as sessões no Cineinsite A TARDE.