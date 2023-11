Rede de cinema oferece ingressos a R$ 8 no dia 31 de outubro | A TARDE

A Rede UCI Orient vai comemorar o Dia das Bruxas com uma seleção de filmes de terror, no dia 31 de outubro, com ingressos promocionais por apenas R$ 8 (inteira) e R$ 16 (inteira). O #UCIDayTerror contará com oito filmes em cartaz, disponíveis nas unidades UCI Orient localizadas nos Shoppings Barra, Paralela e Da Bahia.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria das unidades da Rede UCI Orient. O público poderá conferir obras como "Toc Toc Toc: Ecos do Além", "Sobrenatural: A Porta Vermelha", "A Freira 2", 'O Exorcista - O Devoto", "Five Nights At Freddy'S: O Pesadelo Sem Fim", "Jogos Mortais X", "Fale Comigo" e "O Exorcista do Papa".



Os espectadores serão recebidos com uma decoração inspirada no Halloween e poderão adquirir um combo personalizado com copo temático, pipoca colorida, bala Docile e refrigerante. Na ocasião, também haverá o sorteio de brindes exclusivos, além da presença de fãs de cinema fantasiados.