Rede de cinemas anuncia meia-entrada para todos às quartas | A TARDE

A Cinépolis anunciou uma promoção para os ingressos: a "Quarta Cinépolis". A partir do dia 17 de abril, todas as quartas-feiras serão marcadas por uma oferta, onde todos os clientes pagarão meia-entrada em todas as unidades, salas e sessões, com exceção de feriados e pré-estreias.

>>> Confira o que está em cartaz na capital baiana

>>> Rede de cinema inicia promoção com meia-entrada a partir de R$11,50

Para usufruir da promoção, os clientes precisam estar cadastrados no Clube de Vantagens Cinépolis, um serviço gratuito que oferece uma série de benefícios exclusivos aos seus membros. O cadastro pode ser realizado de forma rápida e simples através do site oficial da Cinépolis ou diretamente nas bilheterias das unidades.

Para tornar a experiência ainda mais completa, a Cinépolis apresenta o "Combo Quarta Cinépolis" que terá 1 pipoca média + 1 bebida de 500ml por apenas R$24,90.

"Queremos proporcionar momentos de diversão e entretenimento de qualidade, incentivando cada vez mais pessoas a desfrutarem da magia do cinema em nossas salas e a 'Quarta Cinépolis' é uma oportunidade única para tornar o cinema ainda mais acessível a todos os públicos.", comenta Luiz Angi, gerente de marketing da Cinépolis Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, ATMs ou por meio do site.