Rede de cinemas exibe filmes indicados ao Oscar com ingressos a R$ 10

O UCI Orient realizará, nos dias 9 e 10 de março, o 'UCI Day Oscar', evento que exibirá produções indicadas às principais categorias do Academy Awards 2023. A cerimônia de premiação da 95ª edição do festival está programada para o acontecer no próximo domingo, 12, em Hollywood.

Com ingressos a R$10, o público poderá assistir, na tela grande, aos filmes que concorrem na competição. A lista dos filmes pré-indicados em dez categorias foi divulgada em 21 de dezembro do ano passado, com anúncio da seleção final realizado em 24 de janeiro deste ano.

Os longas-metragens selecionados para a maratona são: Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, "Top Gun: Maverick e A Baleia. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site ingresso.com e nas bilheterias das unidades.

A promoção é válida em todas a rede UCI ORIENT de Salvador, nos Shoppings Barra, Paralela e da Bahia, exceto para as salas IMAX e DELUX.

Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo é o campeão de indicações ao Oscar e concorre em onze categorias, entre elas a de melhor filme, melhor direção e melhor atriz. A produção foi vencedora de quatro SAG Awards, um feito inédito, e dois Globos de Ouro. No filme, a imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh) descobre a existência do multiverso. Ela é contatada por uma versão alternativa do marido e informada que vai precisar, sozinha, salvar o mundo e derrotar a entidade Jobu Tupaki (Stephanie Hsu). O roteiro e a direção são da dupla Daniel Scheinert e Daniel Kwan, conhecidos como Daniels.

Inspirado na vida de Steven Spielberg, Os Fabelmans é o segundo filme mais indicado, com sete categorias no total, como melhor direção, melhor atriz (para Michelle Williams), melhor ator coadjuvante (Judd Hirsch) e melhor roteiro original. O longa conta a história de Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), um jovem que se apaixona por Cinema e começa a fazer seus próprios filmes em casa. Dirigido e produzido por Spielberg, o longa foi vencedor de dois Globos de Ouro em 2023: melhor filme e melhor direção.

Avatar: O Caminho da Água já arrecadou mais de 2,2 bilhões de dólares globalmente e se tornou a terceira maior bilheteria de todos os tempos. O filme de James Cameron está indicado à maior premiação do cinema mundial nas categorias de melhor filme, melhor som, melhores efeitos visuais e melhor design de produção. O longa traz a continuação da história de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), já com uma família formada, mas ainda ameaçados pelos mesmos inimigos.

Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, concorre em nove categorias no Oscar, entre elas melhor o de filme e melhor ator (Colin Farrell), além de ter vencido três Globos de Ouro. A produção é uma comédia dramática que se passa em uma ilha fictícia na Irlanda durante a guerra civil no país, nos anos 1920, e acompanha o fim da amizade de Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson).

Com oito indicações, Elvis traz Austin Butler no papel do rei do rock e acompanha décadas da vida do artista a partir de sua relação com o empresário "Colonel" Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. O filme mostra sua ascensão à fama, o estrelato e também o encontro com Priscilla Presley, personagem de Olivia DeJonge, sua fonte de inspiração. Dirigido por Baz Luhrmann, o longa, que teve première no Festival de Cannes, concorre como melhor filme, melhor ator (Austin Butler), melhor som e melhor fotografia.

Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, é o filme de maior sucesso da carreira de Tom Cruise, com arrecadação de mais de 1,5 bilhão de dólares no mundo, e concorre em seis categorias do Oscar, entre elas de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor música original ("Hold my hand", de Lady Gaga). A trama acompanha Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) em uma nova missão depois de mais de 30 anos servindo à Marinha como um dos maiores pilotos de caça.

A Baleia, dirigido por Darren Aronofsky, está indicado a três categorias no Oscar: melhor ator (Brendan Fraser), melhor atriz coadjuvante (Hong Chau) e melhor maquiagem e penteados. O filme acompanha Charlie, personagem de Fraser, um professor de inglês que sofre com obesidade severa e problemas emocionais. O protagonista tenta se reaproximar de sua filha, vivida por Sadie Sink ("Stranger Things"), anos após ter se distanciado de sua família. "A Baleia" é baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter, que também é o responsável pelo roteiro do longa.

Informações sobre compra, valores e programação estão disponíveis no site oficial da rede.