Rede de cinemas realiza sessão especial para o público autista | A TARDE

A Rede UCI Orient vai promover uma sessão para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou hipersensibilidade sensorial. A medida, chamada de UCI Azul, será realizada no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. Durante a ação, o filme "Kung Fu Panda 4" será exibido em todos os cinemas da empresa em Salvador, nos Shoppings da Bahia, Paralela e Barra, às 14h. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da rede UCI Orient ou pelo site ingresso.com.

>>> Confira sessões aqui

A UCI Orient levará cerca de 100 pessoas assistidas pelas instituições autimais e Associação Amigos dos Autistas da Bahia (AMA-BA) para participarem da iniciativa no Shopping Barra. A UCI Azul tem o objetivo de tornar o local mais confortável e divertido, com adaptações de luzes, volume de som reduzido e ausência de trailers ou propagandas comerciais. O filme será transmitido na versão dublada. Durante a exibição, crianças e responsáveis poderão sair e retornar à sala a qualquer momento.

Mais informações sobre compra, valores e programação estão disponíveis no site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI Orient e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.

Kung Fu Panda 4

Em “Kung Fu Panda 4”, Po é escolhido como o Líder Espiritual do Vale da Paz, mas o lutador não tem nenhum conhecimento sobre liderança espiritual. Além disso, para se tornar o verdadeiro líder, o herói precisa achar um novo Dragão Guerreiro para substituí-lo. O que leva Po em uma grande aventura na cidade grande.