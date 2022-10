Rede de cinemas terá ingressos a R$ 7,50

Na segunda-feira, 7 de novembro, a Rede UCI de cinemas promove o UCI Day, que comemora 25 anos do circuito no Brasil. No dia, as sessões terão ingressos a partir de R$ 7,50. Em Salvador, as salas estão localizadas nos shoppings da Bahia, Barra e Paralela.

A promoção, de R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia-entrada, é válida para qualquer filme nas sessões 2D e 3D, nas salas comuns e também na IMAX e XPLUS. Os clientes UCI Unique, programa de benefícios da rede, pagam meia entrada em todas as sessões.

Outra novidade é que a UCI Orient vai trazer de volta para as telonas, com exclusividade, três superproduções: “Top Gun: Ases Indomáveis", "Crepúsculo", e a versão estendida e remasterizada de "Senhor do Anéis: As Duas Torres".

Além disso, os clientes UCI Orient que comprarem o Combo 25 Anos até o dia 7 de novembro vão concorrer a ingressos para os cinemas e a uma viagem para Orlando, para quatro pessoas, e com ingressos garantidos para os três parques do Universal Orlando Resort: Island Of Adventure, Universal Studios e Volcano Bay.

Para participar, basta comprar o combo, se cadastrar no site da UCI Cinemas e guardar o cupom fiscal. O primeiro lugar ganhará a viagem completa para os Estados Unidos, o segundo, 50 ingressos para sessões na UCI Orient e o terceiro recebe 25 ingressos. Os membros do programa de benefícios UCI Unique têm chances em dobro de ganhar.

UCI DAY

UCI Orient Shopping da Bahia, UCI Orient Shopping Barra e UCI Orient Shopping Paralela

Quando: 7 de novembro de 2022

Valor dos ingressos: 2D, 3D, IMAX e XPLUS - 15,00 inteira / R$ 7,50 meia-entrada