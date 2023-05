Rede de cinemas traz sessão temática de Homem-Aranha para Salvador

O Cinemark Salvador recebe, pela primeira vez, uma edição do projeto 'Spoiler Night', onde os fãs de super-heróis poderão assistir, em primeira mão, ao filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", que chega aos cinemas no dia 1º de junho.

Em parceria com a Sony Pictures, a franquia de cinemas preparou uma experiência para que os fãs do melhor amigo da vizinhança possam se sentir no próprio Aranhaverso.

Pensada para os apaixonados por conteúdo e unindo-se ao conceito de pré-estreia, a Spoiler Night tem o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva ao telespectador.

Para que todos possam se sentir dentro do universo da animação, as sessões acontecem em salas totalmente customizadas, proporcionando um momento ainda mais emocionante e divertido.

Os ingressos para a sessão especial, que também dará acesso a um conteúdo exclusivo comandado por Érico Borgo, que explorará os bastidores da produção e outras curiosidades, já estão disponíveis no site, no aplicativo e na bilheteria do Cinemark.

A entrada custa R$ 99 e, além do filme com personalização e conteúdo especial, também inclui um combo de pipoca com bebida e bala Fini, além de um kit exclusivo com itens colecionáveis, como copo temático, carteirinha do Clube Aranha, card exclusivo, credencial, cartela de adesivos, door tag e pôster.

O filme

Depois de se reunir com Gwen Stacy, o Amigão da Vizinhança do Brooklyn, Homem-Aranha é catapultado através do multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregadas de proteger a existência do multiverso. Mas, quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontando as outras Aranhas e precisa repensar o que significa ser um herói para salvar as pessoas que mais ama

Serviço

O que: Spoiler Night (Homem-Aranha: Através do Aranhaverso)

Quando: 30/05, às 22:20

Onde: Salvador Shopping

Quanto: R$99