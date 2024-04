Relembre passado turbulento de O.J. Simpson | A TARDE

O ex-campeão de futebol americano que fez a transição para a carreira de ator, O.J. Simpson, o qual morreu vítima de um câncer nessa quarta-feira, 10, aos 76 anos, em Las Vegas, é bastante conhecido também devido ao seu passado turbulento. Ele foi acusado e eventualmente inocentado de matar a ex-esposa Nicole Brown e o namorado Ron Goldman em 1994. O julgamento polêmico foi amplamente coberto pela mídia.

Carreira



Simpson nasceu em San Francisco, nos Estados Unidos, e brilhou no futebol universitário enquanto jogava pela Universidade da Califórnia do Sul (USC). Logo ele foi recrutado por times da liga profissional. Suas passagens pelo Buffalo Bills e pelo San Francisco 49ers o transformaram em um astro nacional.



Simpson se aposentou dos gramados em 1979, mas mesmo antes disso já havia se estabelecido como uma presença de destaque em Hollywood, com filmes como “Os Homens Violentos do Klan” (1974), “Inferno na Torre” (1976), “A Travessia de Cassandra” (1976) e “Capricórnio Um” (1977), além de ter aparecido na minissérie “Raízes” (1977), um fenômeno de audiência.



Depois da aposentadoria, Simpson fez parte da franquia “Corra que a Polícia Vem Ai”, aparecendo ao lado de Leslie Nielsen em três filmes da série de comédia entre 1988 e 1994.



Assassinatos



A vida de O.J. Simpson ganhou novos contornos a partir de 12 de junho de 1994, quando Nicole Brown e Ron Goldman foram encontrados mortos do lado de fora da casa onde viviam, em Brentwood, em Los Angeles. Simpson, que havia declarado culpa em um caso de violência doméstica enquanto era casado com Brown, se tornou um suspeito quase de imediato, e a polícia eventualmente formalizou uma acusação.



Em 17 de junho, Simpson fez uma tentativa de fuga a bordo do seu Ford Bronco branco, e foi perseguido por vários carros de polícia por horas. Os canais de televisão dos EUA transmitiram tudo, em um espetáculo midiático assistido por mais de 95 milhões de pessoas.



Julgamento do século



Simpson também ganhou as manchetes com o que ficou conhecido como ‘o julgamento do século’. Ele foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994.



Já em 1995, O.J. se declarou inocente e foi absolvido, mas acabou perdendo um julgamento civil dois anos depois. Ele foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares por danos.



O julgamento foi transmitido nas TVs americanas. A grande repercussão motivou diversas produções, incluindo “OJ: Made in America”, que venceu o Oscar de melhor documentário em 1995.



Anos mais tarde, Simpson foi preso por roubo, e serviu quase nove anos de cadeia até sua soltura em 2017.