Renato Russo terá filme dirigido por Mauro Mendonça Filho | A TARDE

O cantor Renato Russo terá um longa produzido pela Tambellini Filmes e dirigido por Mauro Mendonça Filho. O produtor cultural Giuliano Manfredini, filho do artista, fechou uma parceria com a produtora para a realização de uma cinebiografia do pai.



Mauro Mendonça Filho é responsável pelo espetáculo "Renato Russo - A Peça", em cartaz entre os anos de 2006 a 2010. Ele escolheu a música "Boomerang Blues", do álbum póstumo do cantor, para a abertura da novela "O Outro Lado do Paraíso", na qual foi diretor.

"Estamos muito felizes. O Mauro sempre tratou com muito carinho, respeito e, ao mesmo tempo, coragem a vida e a obra do meu pai", afirma Giuliano à coluna de Mônica Bergamo.

O projeto está em fase inicial de produção.