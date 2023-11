Roteirista de “Loki” vai escrever próximo “Vingadores” | A TARDE

Roteirista da primeira temporada de “Loki” e de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, Michael Waldron foi contratado para escrever “Vingadores: Dinastia Kang”, quinto filme dos heróis. As informações são do Deadline.

Waldron assume o trabalho no lugar de Jeff Loveness, de “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”. É importante pontuar que o novo roteirista já estava confirmado para “Vingadores: Guerras Secretas”, que concluirá a Saga do Multiverso. A atualização vem poucos dias após Destin Daniel Cretton, de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, abandonar a direção do filme.

Vingadores: Dinastia Kang está marcado para 1º de maio de 2026.