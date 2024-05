Saiba quais atores vão interpretar Davi e Mani em documentário | A TARDE

O documentário que vai contar a história de Davi Brito, ex-motorista por app que venceu o Big Brother Brasil 24, terá atores interpretando Davi e sua ex, Mani Rego.

LEIA TAMBÉM

Atores são contratados para interpretar Davi e Mani em documentário



Quem vai viver o papel de Davi será o ator Jean Pedro. Ele é natural de Salvador e tem 31 anos, 10 a mais que Davi, que tem 21. Nos streaming, Jean já participou de 'Carnaval' (2021) e 'União Instável' (2023), ambas da Netflix, e em breve estará na segunda temporada de 'Rensga Hits!', que estreia em agosto no Globoplay.

Nas redes sociais, Jean celebrou o convite para viver o conterrâneo.

"Dia de realizar um desejo e trabalho fenomenal! Acho que por essas carinhas já dá pra saber que estamos falando de personagens do casal que o Brasil não para de falar! Logo menos vamos nos emocionar com a história desse campeão e nos identificar mais e mais com tudo que nos liga a ele", escreveu.

Ao lado dele estava a atriz escolhida para dar vida a Mani nas telas: Mariana Freire, de 46 anos.

Graduada em Interpretação Teatral pela Universidade Federal da Bahia, ela atua também como produtora cultural e mestre de cerimônias. Mariana também ministra cursos, palestras e mentorias.

A série está prevista para ser lançada em 30 de abril e vai narrar a trajetória de Davi, desde a infância em Cajazeiras, a vida como motorista de aplicativo e a participação no reality show da TV Globo.

A trama vai contar também com depoimentos do próprio Davi e de pessoas próximas, como sua mãe, Elisangela Brito.