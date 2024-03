Sala Walter da Silveira tem programação gratuita durante festival | A TARDE

Parte da programação do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema será exibida gratuitamente na Sala Walter Silveira, situada no edifício da Biblioteca Pública, nos Barris. Entre os dias 15 e 20 de março, o espaço apresentará filmes do Panorama Brasil e da Mostra Kaoguiamo - Cinemas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.

A exibição na Sala Walter terá início com filmes originários do continente africano, fazendo parte da mostra Kaoguiamo, que traz curtas e médias-metragens falados em português.

Um dos destaques é o experimental "A luz no quarto era vermelha porque não existia amor", dirigido por Ery Claver. O curta retrata intimamente duas figuras femininas, desafiando a imagem tradicional de sensualidade e desejo do corpo feminino.

A sessão inclui ainda outros sete curtas e o média-metragem "Bidon: Nação Ilhéu", dirigido por Celeste Fortes e Edson Silva. Esta exibição, que conta com "A luz no quarto...", ocorrerá nesta sexta-feira, 15, às 14h.

No sábado, 16, a mostra apresentará dois filmes de Claire Andrade-Watkins, às 18h. A sessão incluirá "Some Kind of Funny Porto Rican?", um documentário sobre uma tragédia em uma comunidade de imigrantes caboverdianos nos Estados Unidos, e o curta "Serenata de Amor", um filme sobre amor e música na Ilha de Brava.

As produções baianas da mostra Panorama Brasil estarão em destaque na programação da Sala Walter nos dias 19 (terça-feira) e 20 (quarta-feira).

O público poderá conferir "Reggae Resistência", de Cecília Amado e Pablo Oliveira, um documentário que explora a história da cultura reggae na Bahia, com participações de Gilberto Gil, Edson Gomes e Lazzo Matumbi.

Outro destaque é "Salut, mes ami.e.s!", documentário de Liliane Mutti, diretora baiana radicada em Paris. O filme acompanha a vida de treze amigos que estudam na única escola pública integral com aulas em francês da América Latina. A exibição incluirá o curta "Elle, Marielle Franco", uma parceria entre Liliane e Daniela Ramalho, com interpretação em Libras.