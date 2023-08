Sala Walter promove sessão em homenagem a Glauber Rocha

Esta terça-feira, 22, é marcada pelo aniversário de 42 anos da morte do célebre cineasta baiano Glauber Rocha. Em homenagem ao diretor, a Sala de Cinema Walter da Silveira, promoverá a sessão especial “42 anos sem Glauber” nos dias 23 e 24 de agosto, com entrada gratuita.

Na sessão será exibido o filme-documentário “Glauber Rocha em Defesa do Cinema Brasileiro” (2012), do cineasta baiano Roque Araújo. O documentário retrata a visão de Glauber Rocha diante de temas como religião, política, cinema brasileiro, erros e acertos do Cinema Novo, e traz imagens inéditas do cineasta em momentos íntimos.

A produção de Roque Araújo mescla cenas de filmes, áudios, gravações de programas que não foram ao ar, além de centenas de entrevistas com personagens, como Lina Bo Bardi, Carlos Bastos, Norma Bengell, Juliet Bertó, Calazans Neto, Cacá Diegues, dentre outros, o filme consegue costurar a visão única, premonitória e apocalíptica do pai do Cinema Novo.

"Esse dia para mim foi um dia muito triste, há 42 anos, quando nós perdemos o maior cineasta que o país teve, Glauber de Andrade Rocha. Esse homem foi com quem eu trabalhei muitos anos, com quem vivi o prazer de ter acompanhado a vida toda, de 59 até 81. Fiz dois filmes em homenagem a ele: No Tempo de Glauber, que é a direção minha e dele, e Glauber em Defesa do Cinema, que eu fiz com 33 anos sem ele [...] É um filme [o que será exibido] em que eu mostro o próprio Glauber falando dos problemas que ele teve para a realização do filme, as entrevistas que ele recebeu contra os projetos dele. Então, eu mostro nesse filme o Glauber em si", conta Roque Araújo.

Glauber Rocha

Glauber de Andrade Rocha nasceu em Vitória da Conquista em 14 de março de 1939, e morreu no Rio de Janeiro em 22 de agosto de 1981. Considerado um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro, Glauber é reverenciado como um gênio revolucionário, visionário e intelectual. Ele foi um dos fundadores do movimento de vanguarda Cinema Novo, e muitas de suas obras, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, são frequentemente listadas como alguns dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

Sinopse

Serviços Sessão Especial – 42 anos sem Glauber

Quando: 23 e 24 de agosto de 2023 (quarta e quinta-feira), às 16h30 Onde: Sala de Cinema Walter da Silveira (Rua General Labatut, 27, Barris Gratuito