Sala Walter recebe mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A Sala de Cinema Walter da Silveira, localizada na Biblioteca Pública dos Barris, recebe até 9 de agosto a mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O evento é realizado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema para premiar os melhores filmes produzidos no país.

Neste ano, a mostra acontece em cinco estados: Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Sul. Nesta semana, de quinta-feira, 21, até quarta-feira, 27, são exibidos seis filmes, em média, um por dia. Até o dia 9, serão 17 obras, ao todo, exibidas na Sala Walter.

A entrada na Sala de Cinema Walter da Silveira é gratuita, mediante comprovação vacinal com no mínimo duas doses da vacina contra covid-19.

Clique aqui e confira a programação desta semana. O Cineinsite A TARDE também seguirá disponibilizando as sessões dos demais dias.