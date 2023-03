Saladearte, em parceria com canal do Youtube, transmite o Oscar 2023

A Saladearte, em parceria com o canal ‘Meu Tio Oscar’, realizará a transmissão da 95ª cerimônia do Oscar, que acontece no domingo, 12, no Cine Daten Paseo, localizado no Itaigara.

A programação começa às 19h com a transmissão do pré-show produzido pelo ‘Meu Tio Oscar’ e a partir das 21h será transmitida a íntegra da cerimônia. A transmissão contará com comentários simultâneos e presenciais de Enoe Lopes Pontes, ator e jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e João Paulo Barreto, ambos críticos locais de cinema.

Para completar a noite, haverá o sorteio de um kit de produtos personalizados para os participantes e um bolão exclusivo valendo um ano de cinema grátis. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) ou R$ 25 (meia entrada) e dão direito a pipoca.

SERVIÇO Serviços Nome do Evento : Transmissão do Oscar 2023

: Local : Cine Daten Paseo

: Data : 12/03/2023

: Horário : 12/03/2023 19:00:00

: Ingressos : R$ 50 inteira e R$ 25 meia (com direito a pipoca)