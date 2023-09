SalCine Conecta começa nesta terça; veja programação

Começou na manhã desta terça-feira, 12, no Cine Glauber Rocha, em Salvador, a primeira edição do SalCine Conecta. O evento, que conta com uma programação extensa para discutir e compartilhar experiências para o desenvolvimento do cinema, vai acontecer até quinta, 14.

A abertura ocorreu na manhã desta terça, com as presenças do secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, de Vinicius Mariano, diretor da Salvador Tech da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), do gestor de Audiovisual da Secult, Felipe Dias Rêgo, e de Viviane Ferreira, presidente da SPCine e curadora do evento.

Além de Viviane Ferreira, o ator e diretor Antônio Pitanga e o roteirista e dramaturgo Elísio Lopes estão entre os convidados que participarão de mesas de discussão, masterclasses e exibições de filmes gravados em Salvador.

Confira a programação completa:

12 de setembro

13 de setembro

14 de setembro