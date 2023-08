Salvador Capital Afro lança série sobre blocos afro e afoxés

“Salvador Capital Afro", programa da Prefeitura de Salvador, vai lançar no próximo dia 25 a série “Afros e Afoxés: A revolução do tambor”. A obra conta a história de resistência e o legado do Ilê Aiyê, Muzenza, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Olodum e do afoxé Filhos de Gandhy.

Com registros gravados antes e durante o Carnaval de 2023 e imagens de arquivo, a série mostra, em sete episódios, a importância dessas agremiações para a manutenção da cultura afro-brasileira. Veiculado em parceria com o Trace Brasil, o projeto traz depoimentos de músicos, representantes e associados e estará disponível na TV no canal Trace Brasil e no canal do Salvador Capital Afro no YouTube.

Os episódios retratam a história, os bastidores e a contribuição de cada entidade para a resistência da herança ancestral no Carnaval. A série faz parte das ações do Salvador Capital Afro para posicionar a capital baiana como referência no afroturismo nacional e do mundo.

Para a diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Maylla Pita, “Afros e afoxés: A revolução do tambor” é uma importante ferramenta de divulgação da identidade cultural ancestral promovida pelas agremiações.

“A série nos conecta com aspectos dos blocos em seus respectivos lugares de atuação, para além do carnaval, e nos apresenta a força do tambor no chão da cidade, em suas dimensões sociais, educativas e estéticas. A potência dos blocos negros na avenida é estruturada por um trabalho igualmente potente, mas anterior à festa, que tem o carnaval como lugar legítimo de afirmação e expansão dos seus diversos discursos de resistência, mas que não se encerram neste lugar”, afirma.

Confira datas dos episódios:

Dia 25/8, às 19h – Cortejo Afro, Ilê Aiyê e Didá

Dia 1°/9, às 19h – Muzenza e Filhos de Gandhy

Dia 8/9, às 19h - Olodum e Malê Debalê