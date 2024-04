Salvador pode passar a ter cinema ao ar livre gratuito; saiba detalhes | A TARDE

O vereador Duda Sanches (União Brasil) apresentou um projeto de indicação na Câmara Municipal de Salvador (CMS), no dia 15 de fevereiro, que tem como objetivo a criação e implementação do Projeto Cinema ao Ar Livre.

Ao Cineinsite A TARDE, o edil explicou que a ideia é “criar uma exibição itinerante nas comunidades de filmes para toda a família curtir em conjunto, sempre priorizando as obras de classificação livre e preferencialmente nacionais e regionais”.



Os palcos dessas exibições seriam as praças e parques públicos, “permitindo ampla extensão e alcance ao projeto”. No projeto de indicação consta que, caso seja aprovado, o acesso será gratuito para toda a população. Diz também que longas com temática infantil serão priorizados.



“Em outras grandes cidades como Recife e Curitiba o projeto está consolidado, trazendo o protagonismo do Poder Público em levar lazer e entretenimento para toda a família em ambiente próximo à sua casa e livre de custos”, destacou o vereador.



Atualmente, o projeto está em análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da CMS. “Estamos muito otimistas quanto à sua aprovação, para na sequência ir à Plenário para votação”, completou Duda Sanches.