Salvador recebe nova edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos | A TARDE

A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos chega à Bahia e a outros estados convidando o público a debater o país além da tela com o tema "Vencer o ódio, semear horizontes". A programação é gratuita e acontece em Salvador, na Sala de Arte Cinema da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A estreia vai ser no dia 11, com a cerimônia de abertura, às 18h30, e a exibição do filme “Nas Asas da Pan Am”, de Silvio Tendler, o cineasta homenageado nesta edição, às 19h. A agenda segue até dia 14.



Com todas as regiões representadas nas produções cinematográficas selecionadas, a Mostra tem 18 filmes realizados por profissionais escolhidos por terem relação direta com os temas abordados nas telas, como racismo e os direitos das mulheres, de pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidade LGBTQIAPN+. O roteiro do evento foi organizado em programas divididos com os títulos “Homenagem”, “Raízes”, “Sementes” e “Frutos”.



As oficinas com educadores são outras atrações da 13ª Mostra. O objetivo é a formação de multiplicadores, alcançando mais de 700 educadores no país, para que a arte e os direitos humanos apoiem o ensino. Em Salvador, as oficinas vão ocorrer de 11 a 14 de março, das 14h às 17h, na Faculdade de Comunicação da UFBA, Sala 7A, na Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina, com inscrição feita pela internet.

Em uma segunda fase, o evento terá a Mostra Difusão, quando a programação desta 13ª edição ficará disponível online, na plataforma de streaming InnSaei.TV, e em equipamentos culturais das cidades participantes, de 25 de março a 24 de abril. Os espaços, incluindo os do interior, foram cadastrados pelo Ministério da Cultura, que realiza a Mostra com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A produção é do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF), com produção local da Faculdade de Comunicação (Facom/UFBA).

Confira a programação

Dia 11, a 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos começa com “Nas Asas da Pan Am” (2020, 115 min, livre), de Silvio Tendler, às 19h, na Sala de Arte Cinema da UFBA, na Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, PAC Vale do Canela, Salvador.

Dia 12, às 14h, o programa “Frutos”, pensado para o público infanto-juvenil, exibe “Um Filme de Verão” (2019, 95 min, 14 anos), seguido de debate, às 15h35. A partir das 16h30, o programa “Sementes” apresenta “Ribeirinhos do Asfalto” (2011, 26 min, livre), “Adão, Eva e o Fruto Proibido” (2021, 20 min, 14 anos), “Nossos espíritos seguem chegando” (2021, 15 min, livre), “Me farei ouvir” (2022, 30 min, 10 anos), “Escrevivência e Resistência: Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo” (2021, 26 min, livre).

Dia 13, às 14h, o programa “Raízes” começa com “Travessia” (2017, 5 min, livre), “Filha Natural” (2018-19, 16 min, livre), “Nossa mãe era atriz” (2022, 26 min, 12 anos), “Mãri Hi – A Árvore do Sonho” (2023, 18 min, livre), “O que pode um corpo?” (2020, 14 min, livre) e “A poeira dos pequenos segredos” (2012, 20 min, 14 anos). Um debate acontece ao final das exibições, às 15h40.

A sessão “Homenagem” começa, às 16h35, com mais um filme de Silvio Tendler: “A Bolsa ou a Vida” (2021, 102 min,10 anos).

Dia 14, às 10h, o programa “Frutos” apresenta “Tesouro Quilombola” (2021, 23 min, livre), “Mutirão, O Filme” (2022, 10 min, livre), “Cósmica” (2022, 7 min, livre) e “O Pato” (2022, 11 min, 14 anos).