Cineasta baiana lança filme em Festival de Salvador | A TARDE

Soteropolitana, apaixonada por contar histórias, Lara Carvalho é roteirista, diretora, produtora, consultora, pesquisadora e ministrante de cursos de audiovisual. A artista, que já fez parte da equipe do Panorama Internacional Coisa de Cinema, participa desta edição do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema como realizadora, na competitiva nacional, com o filme: "56 dias".

Em mais de 10 anos no mercado audiovisual, Lara roteirizou e dirigiu o documentário “3ª Bienal da Bahia” (2015) e a websérie “MAM Flamboyant” (2014-2015), escreveu também o roteiro do longa "Hasta Mañana", semifinalista do Prêmio Cabíria 2019 e o piloto da minissérie "Escorço", finalista do Sundance Episodic Lab de 2020. Ainda como roteirista, atuou nas séries “Malika” (Griot Filmes), “Formula Dreams” (Story Productions/SP) e roteirizou o podcast “Lunáticas”.

Durante coletiva de imprensa, que fez parte do lançamento do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, Lara conversou com o Portal A TARDE e expressou a sensação de estar nesta edição, participando de uma forma diferente.



“É uma honra e um prazer muito grande estar aqui exibindo o filme no Panorama, até porque eu trabalhei na produção do festival durante muitos anos. Então, estar enquanto realizadora no festival é uma gratidão muito grande por tudo que eu aprendi”.

Nascida em Salvador, Lara é formada no curso de cinema digital pela New York Film Academy (Los Angeles, CA) | Foto: Divulgação | Milena Abreu

A cineasta afirma ainda como o Panorama influenciou no conhecimento que tem hoje, a partir da experiência que adquiriu ao trabalhar por anos com a equipe.

“Foi muito uma escola assim de cinema para mim, de poder estar em contato com muitos filmes, de poder estar em contato com cineastas, pesquisadores, pessoas que pensam e respiram o cinema, então isso para mim foi muito importante para minha trajetória. Eu sempre tive muitas ideias, mas sinto que precisava ainda depurar elas por algum tempo, até começar a produzir, me autorizar [a fazer]. E estou muito feliz de exibir o filme”.

Lara não esconde a ansiedade de saber como as pessoas vão receber seu filme, que é uma obra com teor autobiográfico.

“É um filme que eu acho importante também, por falar de uma questão que é um pouco negligenciada, que é a questão do aborto espontâneo, que acontece com quatro entre cinco mulheres no Brasil, então estou animada, ansiosa e um pouquinho nervosa também, mas feliz, principalmente”.

​A artista baiana usou uma parte de sua própria história, com uma outra de ficção. Através dessa mistura, ela conseguiu contar o que desejava apresentar.

“É a história de uma jovem que passa por um aborto espontâneo. Então, a minha ideia era justamente falar sobre um assunto que, muitas vezes, a gente não vê representado, ou quando a gente vê representado, é de uma forma que não é necessariamente como todas as pessoas se sentem. E tudo bem. Mas quanto mais a gente puder falar sobre as diferentes formas que a gente sente esse processo, acredito que menos mulheres poderão se sentir sozinhas, em especial quando passarem por isso também".

"56 Dias"

O curta-metragem "56 Dias" conta a história de Eva, uma jovem que está passando por um momento conturbado em sua vida. Após um término e em meio às incertezas profissionais, ela descobre uma gravidez indesejada. Diante dos obstáculos, a personagem tenta continuar a sua rotina, torcendo para que o problema com o qual ela não deseja lidar se resolva por si só.

Escrito e dirigido por Lara Carvalho, o filme participa do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, onde poderá ser visto no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira (Barris).

Parte do filme é baseado na história da própria autora | Foto: Divulgação | Milena Abreu

Lara Carvalho é formada em produção cultural, Mestre em Análise de Produtos e Linguagens da Cultura Midiática (UFBA) e formada no curso de cinema digital pela New York Film Academy (Los Angeles, CA), trabalha há 10 anos na área audiovisual.

Serviço

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece entre 14 e 20 de março, no Cine Glauber Rocha, tem ingressos no valor de R$12 (inteira), R$ 6 (meia). Já na Sala Walter da Silveira (Barris), as sessões serão gratuitas. O público terá a opção também de adquirir um passaporte que dará acesso a dez sessões do festival, por R$ 55.