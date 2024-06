Salvador terá ingressos de cinema a partir de R$ 8 | A TARDE

Duas redes de cinemas em Salvador estão com promoção de ingressos: Cinemark e Cinépolis. Os valores variam entre R$ 8 a R$ 29,90 (para salas especiais).

No Descontão Cinemark, a empresa fixou o valor de R$ 12 nas sessões 2D e 3D dos filmes. A ação vai até o dia 19 de junho, sendo válida para sessões 2D e 3D, funcionando de segunda a quinta-feira, com exceção dos feriados, nos dias: 27 a 29 de maio, 3 a 6 de junho, 10 a 13 de junho e 17 a 19 de junho.

Já a Cinépolis acabou de anunciar a “Semana Cinépolis”, que acontece entre os dias 31 de maio e 5 de junho. Em Salvador, o preço para a unidade Salvador Norte será de R$ 8 para salas tradicionais e MACROXE, enquanto os ingressos para salas especiais, como VIP, 4DX, IMAX e Júnior, sairão por R$ 19. O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, também participa.

As bombonières também participarão da promoção com o MAX combo Nachos, composto por uma pipoca no balde, 1 porção de Nachos e duas bebidas de 1 litro cada, por R$ 59,90. Nas salas VIP, o delicioso sanduíche de perfil terá valor promocional de R$ 29,90. Outras opções de combo estarão disponíveis tanto nas salas tradicionais quanto VIP.

A programação inclui filmes como “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Planeta dos Macacos: O Reinado”, “Amigos Imaginários”, “Garfield: Fora de Casa”, além das estreias de “Os Estranhos – Capítulo 1”, “Imaculada”, “O Meu Sangue Ferve Por Você”.

Na Cinépolis, a ação é válida em todas as unidades da rede, sessões e salas, com exceção do filme "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban".

