Salvador vai ganhar festivais de cinema e projetos de cineclube

Em evento de lançamento dos editais para o setor cultural, na manhã desta quarta-feira, 2, a Prefeitura de Salvador, anunciou que o SalCine, primeiro plano de desenvolvimento do setor audiovisual para a capital baiana, será contemplado por 69 projetos diversos que incluem obras audiovisuais, festivais, cineclubes, e até games. O investimento, conforme o órgão municipal, será de mais de R$ 20 milhões, e as inscrições dos projetos pelos desenvolvedores começam a partir desta sexta-feira, 4.

Entre as ações previstas no pacote estão seis projetos de festivais de cinema no valor de mais de R$ 1 milhão, além de projetos de cineclubismo de R$ 50 mil cada. O pacote prevê ainda seis projetos de desenvolvimento de games de R$ 100 mil cada, além de 15 projetos de produção de curta de R$ 150 mil cada.

Também está prevista a realização de dois projetos de R$ 600 mil voltados à dinamização de salas de cinema dos circuitos independentes. Uma pesquisa voltada ao diagnóstico de R$ 170 mil sobre o setor audiovisual de Salvador deve ser feita pelo órgão municipal.

O evento de anúncio foi realizado no Teatro Gregório de Mattos, na praça Castro Alves, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis, do secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, além de outras autoridades municipais e representantes de entidades do setor cultural.