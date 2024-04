Salvador vai sediar encontro com profissionais do audiovisual | A TARDE

Salvador será sede de um encontro de profissionais do audiovisual brasileiro entre os dias 11 e 13 de abril. Serão 140 profissionais do setor - diretores, roteiristas, produtores e distribuidores -, de todas as regiões do Brasil. Eles vão se reunir no II Encontro Nacional da Rede Paradiso de Talentos do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich de apoio ao audiovisual nacional, como parte das comemorações de cinco anos da organização.

>>> Projeto filantrópico apoia profissionais do audiovisual brasileiro

A programação terá, como atração especial, Ladj Ly, premiado cineasta francês, que vai participar de uma dinâmica com os participantes para trocar experiências e trazer debates e reflexões sobre a criação cinematográfica. Além disso, haverá rodadas de conversas para que os talentos brasileiros possam compartilhar sobre oportunidades e desafios e trocar sobre temas prioritários para o setor, como coprodução, editais, desenvolvimento, entre outros.



Segundo Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso, “o objetivo deste evento é reunir e celebrar os profissionais que integram a Rede Paradiso de Talentos, e para nós é muito especial promover essas trocas de experiências em Salvador, uma cidade conhecida por sua vivacidade e diversidade cultural. Esse é um momento para gerarmos conexões e criar um senso coletivo a partir dos incentivos que o Projeto Paradiso oferece, há cinco anos, para esse grupo incrível que faz e leva o cinema brasileiro para o mundo”.



A coordenadora de Audiovisual do Salcine da Prefeitura de Salvador, Milena Anjos, pontuou que é de extrema importância a vinda do Encontro de Talentos da Rede Paradiso para a cidade, pois denota a potência que a cidade tem para receber eventos que costumam acontecer no eixo Sul-Sudeste.



“Desde a criação da Salcine, em maio de 2023, este é o segundo evento de audiovisual que nunca havia sido realizado na região do Nordeste que conseguimos atrair para a capital soteropolitana. O nosso programa tem potencializado as iniciativas locais, mas entendemos que a atração destes eventos amplia as trocas entre os mercados e os profissionais da área e aquece a economia local”, disse.



O evento é realizado com apoio institucional da Salcine, do Doca 1, do Teatro Castro Alves, do DiaLAB e da Embaixada da França no Brasil.