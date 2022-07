Scorsese anuncia filme com Leonardo DiCaprio que se passa no Brasil

O diretor Martin Scorsese e o ator Leonardo DiCaprio vão trabalhar juntos novamente em um novo filme cuja história se passa em diferentes lugares da América do Sul, como Brasil, Patagônia e Chile. A obra é uma adaptação cinematográfica do livro de David Grann, “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder''.

Segundo o The Hollywood Reporter, os direitos do livro foram adquiridos pela Apple Originals. DiCaprio será o personagem principal. Na história, um navio em ruínas aparece na costa do Brasil em janeiro de 1742, com trinta homens quase sem vida. Eles são os sobreviventes de um navio britânico que havia deixado a Inglaterra em 1740 em uma missão secreta durante a guerra imperial com a Espanha.

O navio, chamado de The Wager, perseguia um galeão espanhol cheio de tesouros conhecido como "o prêmio de todos os oceanos", que naufragou em uma ilha deserta na costa da Patagônia. A história é repleta de mistérios, com um capitão e sua tripulação que luta para sobreviver.

O filme ainda não tem previsão de estreia.