Segunda temporada de Xógum é confirmada | A TARDE

Foi confirmada a segunda temporada de "Xógum". O ator e produtor Hiroyuki Sanada assinou um novo contrato com a FX, garantindo seu retorno à série para dar continuidade à trama.

De acordo com informações do Deadline, Sanada retomará seu papel como Yoshii Toranaga. Na sequência da história, o personagem ascende ao cargo de xógum, liderando o Japão rumo a uma era de paz. Detalhes sobre o enredo futuro e possíveis retornos de outros membros do elenco ainda não foram revelados.

A notícia confirma as expectativas dos fãs de "Xógum", que aguardavam ansiosamente por uma continuação, mesmo após a adaptação dos capítulos finais do livro original. A primeira temporada da série continua disponível para streaming no Star+ e no Disney+.

Publicações relacionadas