Sem novidades do DCU? James Gunn explica o motivo | A TARDE

O diretor e chefão da DC James Gunn, que está focado nas filmagens do novo “Superman”, que chega em 2025, revelou porque está há um bom tempinho sem dar novidades dos outros projetos do DCU.

Pelo Threads, Gunn respondeu a um fã que questionou a falta de informações sobre os filmes da editora. Ele afirmou que um projeto só sai do papel quando existe a certeza de que se trata de uma obra de qualidade.

“Nós não aprovamos um filme até termos um roteiro satisfatório, nem escolhemos elencos antes que o texto esteja pronto. É por isso que alguns projetos andam mais rápido do que outros. A qualidade sempre virá em primeiro lugar”, escreveu.



No momento, Gunn segue nas filmagens do novo filme do Superman, que chega aos cinemas em julho de 2025, com David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Nathan Fillion e Isabela Merced no elenco.