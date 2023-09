Senado aprova baiano Paulo Alcoforado na diretoria da Ancine

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 13, o nome do baiano Paulo Xavier Alcoforado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Cinema (Ancine). Com isso, ele pode voltar para a direção da Ancine após mais de 10 anos da última gestão.

A decisão teve 48 votos a favor, 9 contrários e duas abstenções. A indicação, do senador Humberto Costa (PT-PE), tinha sido aprovada pela Comissão de Educação (CE) em 22 de agosto, após sabatina.

Alcoforado já foi diretor do órgão entre 2009 e 2010, além de superintendente de Fomento (2011-2014) e secretário de Políticas de Financiamento (2014-2017). Também foi diretor na Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Ele ocupará a vaga deixada pela renúncia de Mariana Ribas da Silva.

Nome de peso na Bahia

Paulo Xavier Alcoforado cursou Direito na Universidade Federal da Bahia, Letras na Universidade de São Paulo, e Estudos em Dramaturgia e Realização em Cinema e Televisão no Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará.

Foi executivo, em meados de 2018, no Grupo econômico baiano Tem Dendê, integrado pelas empresas Lima Comunicação, Têm Dendê Produções e Todos os Cantos Filmes, com projetos em exibição no SBT Nordeste, Fashion TV, CineBrasil TV, Canal Curta!, Aratu – SBT Bahia, TVE – Bahia e Band.

Desde 2020, ele trabalha no Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, como coordenador da Rádio Educadora FM. Na mídia, ele chegou a colaborar em publicações como o A TARDE.

A aprovação de Alcoforado foi comemorada por Cláudio Marques, diretor do Cine Glauber Rocha. Nas redes sociais, ele postou uma foto ao lado do gestor no terraço do famoso cinema.

Vinculada ao Ministério da Cultura, a Ancine é uma agência reguladora cuja função é fomentar, regular e fiscalizar o mercado de cinema e audiovisual no Brasil. A oficialização de Paulo Alcoforado na direção da Ancine ainda precisa ser publicada em decreto oficial assinado pelo presidente Lula.