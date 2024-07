Série brasileira rompe barreiras e é a mais vista na Netflix mundial

- Foto: Divulgação

Com Juliana Paes e Vladimir Brichta como protagonistas, a série brasileira 'Pedaço de Mim', lançada em julho de 2024, é a obra não inglesa mais vista em toda a plataforma.

No topo, ela aparece, além do Brasil, em países como Argentina, Bolívia, Equador, México e Paraguai. Figura em segundo na Itália, Malta, Portugal e Colômbia. Em terceiro, na França, e em quarto em locais como Espanha e República Tcheca.

Os dados são da própria Netflix e foram divulgados nesta terça-feira, 16. Segundo a plataforma, o drama teve 78,5 milhões de horas consumidas e 5,8 milhões de visualizações entre os dias 8 e 14 de julho. Na semana anterior, a 'Pedaço de Mim' figurou em quinto lugar no top 10 de produções mais vistas da plataforma.

Alerta de spoiler

Em Pedaço de Mim, Liana, interpretada por Juliana Paes, é casada com Tomás, sonha em ser mãe e não toma estimulantes hormonais. Ela tem relações com o marido e logo depois descobre uma traição dele.

No mesmo dia, Liana vai a uma balada, fica bêbada e usa drogas e acaba se relacionando com Oscar, interpretado por Felipe Abib, que se aproveita do seu estado e a abusa sexualmente.

Liana acaba voltando com Tomás e descobre que está grávida de gêmeos. Após exames, é constatado que ela passou por uma superfecundação e as crianças são de pais diferentes, uma de Tomás e outra de Oscar.